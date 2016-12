Deian Boldor, primul gol pentru Verona! VIDEO

Timisoreanul Deian Boldor are un final de an perfect. Dupa ce a debutat in liga a doua italiana pentru Hellas Verona, in etapa trecuta, cu Carpi, fundasul in varsta de 21 de ani a reusit sa inscrie si primul sau gol pentru gruparea veroneza.



Fostul jucator al celor de la AS Roma, crescut la LPS Banatul, a punctat in minutul 61 al meciului dintre Verona si Cesena, „inchizand tabela” la scorul de 3-0.

Boldor este imprumutat la Verona de la Bologna si are sanse mari ca la finalul acestui sezon sa obtina prima performanta majora din cariera, promovarea in Serie A.

In clasament, pe primul loc se afla Hellas Verona, cu 41 puncte, urmata de Frosinone Calcio, 38 puncte, si Benevento Calcio (echipă la care joaca atacantul George Puscas), 37 puncte.