Cesare Prandelli a demisionat din functia de antrenor al echipei Valencia

Italianul a demisionat din functia de antrenor al „liliecilor”, dupa ce a obtinut cu echipa spaniola doar o victorie in opt etape in La Liga.



Salvador ”Voro” Gonzalez, membru al staff-ului tehnic, va fi antrenor interimar in perioada urmatoare.

Dupa o victorie cu Sporting Gijon (2-1), in meciul de debut al lui Prandelli, Valencia a pierdut patru si a remizat alte trei partide in La Liga, la care se adauga o dubla victorie cu Leganes in 16-imile Cupei Spaniei.

Prandelli este al saptelea antrenor al ”liliecilor” de cand clubul a fost preluat de omul de afaceri singaporez Peter Lim, in mai 2014.

Tehnicianul italian a preluat echipa in octombrie si avea contract pana in iunie 2018.

Valencia ocupa locul 17 (din 20 de echipe), cu 12 puncte din 15 etape, fiind prima echipa deasupra zonei retrogradarii gratie golaverajului.