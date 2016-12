Aproximativ 6.000 de fani au asistat la ultimul antrenament cu public efectuat de Real Madrid in anul 2016! FOTO si VIDEO

Pentru ultima data in 2016 fanii Realului au avut ocazia sa-si vada favoritii imbinand pregatirea cu distractia. Cristiano Ronaldo a tinut sa fie din nou in centrul atentiei, a marcat dintr-un penalty si s-a bucurat asa cum o face de obicei in meciurile oficiale. Cei prezenti in incinta arenei din Valdebebas au putut admira toate cele trei trofee castigate de Real in 2016: Liga Campionilor, Supercupa Europei si Cupa Mondiala a cluburilor.



Pentru Real Madrid urmeaza meciul cu Sevilla, de pe 4 ianuarie, in turul optimilor de finala ale Cupei Spaniei.