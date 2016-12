Mircea Sandu a vorbit despre moartea lui Jean Padureanu si a afirmat ca fostul conducator al Bistritei era un om corect si respectat, care a facut multe pentru fotbalul romanesc.

„Eu sunt plecat din tara, dar am tinut legatura cu sora sa in perioada asta. A avut un cancer generalizat, in afara de problemele lui mai vechi si a fost internat in urma cu 12 zile. Oamenii s-au ingrijit de el, dar era pierdut, ca sa zic asa. E un om care a facut multe pentru fotbal, chiar daca multi il condamna.

Stiu care a fost reactia lui intotdeauna, el nu a facut altceva decat sa apere interesele clubului sau in lupta cu ceilalti. Stiu si declaratia lui, ca niciodata nu s-a lucrat cu bani, ci cu reciprocitati. Asta declara, eu nu stiu altvceva si trebuie sa o luam ca atare. A mai plecat un om din fotbal dupa Didi Prodan si din pacate va fi greu sa fie multa lume prezenta, pentru ca inmormantarea va fi pe 1 ianuarie.

Era un om respectat si nu numai in sport, pentru ca a fost corect, a avut respect pentru toata lumea si atunci a capatat respect. Si pe vremea lui mai exista si fotbal. Noi, toti conducatorii din fotbal, am fost injurati si spurcati, de la Ion Alecsandrescu la Jean Padureanu, Copos, Neculaie, toti. Uite ca fara astia fotbalul e unde e. Cu ei, Bistrita juca cu Fiorentina, Ceahlaul si Galatiul cu Juventus si asa mai departe”, a declarat Mircea Sandu, conform Dolce Sport.