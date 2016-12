Marius Sumudica a vorbit despre posibilul trasnfer al lui Florin Cernat la Astra, sustinand faptul ca sunt echipe care ar putea plati mai mult pentru jucatorul formatiei ilfovene, FC Voluntari. Acesta a tinut sa afirme unitatea echipei sale si placerea cu care elevii sai vin la antrenamente.

„Sa nu spunem acum ca Sumudica e doar un antrenor de feeling. La Astra am format un grup, o familie. Jucatorii mei vin cu placere la antrenament, vin cu o ora inainte, vin sa stea impreuna. Acest lucru conteaza mult pentru mine.

Se creeaza o impresie total eronata. Nu vreau sa para ca Sumudica e un antrenor care doar simte momentele…Asta nu inseamna ca e numai meritul meu pentru performante.

Cu Cernat am vorbit dupa ce a intrat in ultimele luni de contract. E un jucator care poate suplini lipsa lui Budescu. Am inteles de la cei din conducere ca el are oferte foarte bune din Turcia, Qatar si cred ca si Steaua poate plati mai mult decat noi.

Cernat mi-a zis ca e incantat sa lucreze cu mine. Acum sa vedem daca se rezolva intre cluburi. imi doresc ca si Budescu sa ramana, dar e destul de dificil din punct de vedere material. Dani Coman mi-a spus ca se doreste reducerea salariilor la Astra, adica nu mai putem plati cu bani multi jucatori, ci doar liberi de contract si sa se incadreze intr-un anumit plafon salarial.

Sanmartean nu m-ar interesa in acest moment. Eu am nevoie de un jucator pe stilul Budescu, un marcator. Sanmartean joaca ceva mai jos, e un altfel de jucator”, a declarat Marius Sumudica, conform Dolce Sport.