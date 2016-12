Hari Dumitras, presedintele Federatiei Romane de Rugby, a vorbit despre evolutia „Stejarilor” in meciurile test si si-a exprimat incantarea si increderea fata de calificarea la Cupa Mondiala.

”Acest loc in clasamentul mondial este o confirmare a progreselor pe care le-a facut nationala Romaniei si urmarea unui sezon foarte bun. Rezultatele obtinute cu ocazia meciurilor test din noiembrie au contribuit la consolidarea locului 16 pe care il ocupam. Mai mult, ne-a ajutat sa ne apropiem de locurile 14, 15 si in acelasi timp am creat o diferenta intre noi si cei care erau in pluton cu noi.

Cand castigi 10 meciuri din 11 este un bilant pozitiv, si cred ca cel mai important este aspectul legat de calitatea performantei, a atitudinii jucatorilor pe teren. Din acest an, 2016, raman insa si cu un gust amar care se numeste Tbilisi si sper ca in 2017 sa reusim sa obtineam acea victorie in fata Georgiei pe care ne-o dorim atat de mult.

Ma bucur ca de-a lungul acestui an am obtinut confirmarea ca suntem competitivi si acest lucru ne da o motivatie in plus si o mai mare incredere in noi ca putem sa mentinem traditia calificarii la Cupa Mondiala si ca vom continua sa ramanem intre cele 12 natiuni prezente la toate editiile”, a declarat Dumitras, potrivit site-ului FRR, citat de Agerpres.