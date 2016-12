Florin Marin, antrenorul formatiei FC Voluntari, a vorbit despre transferul lui Florin Cernat si s-a aratat iritat de faptul ca Dinamo l-ar fi contactat pe fotbalist. Acesta a mai declarat ca a construit jocul echipei in jurul mijlocasului de 36 de ani.

„Are contract cu noi, i s-a propus si prelungirea contractului. Daca cei de la Dinamo l-au contactat, au facut o mare greseala, pentru ca au incalcat regulamentul. Au trecut vremurile cand Dinamo si Steaua luau jucatorii pe alte criterii. Acum trebuie respectate regulamentele.

Am folosit doua-trei sisteme de joc in aceasta perioada, pe el am cautat sa il pun in valoare. Am construit jocul echipei in jurul lui si pentru mine este un jucator foarte important. Cernat este un jucator imprevizibil, care anticipeaza foarte bine spatiile. Un jucator care in orice joc si orice moment poate sa faca diferenta, iar noi ne bazam foarte mult pe el”, a declarat Florin Marin, conform Dolce Sport.