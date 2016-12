Filipe Teixeira, mijlocasul formatiei giurgiuvene Astra, a vorbit despre un posibil transfer la Steaua si a lamurit ca deocamdata, nu a discutat nu nicio echipa. Portughezul se simte bine la Astra si asteapta meciurile din Europa League.

„Situatia mea e clara, am contract cu Astra pana la finalul sezonului. S-a tot vorbit de un eventual transfer la Steaua, dar deocamdata nu e nimic. Pana acum n-am discutat cu nicio echipa, chiar daca intru in ultimele luni de contract. La Astra avem meciuri importante, dubla cu Genk… Imi doresc sa avem stabilitate la echipa.

In acest moment nu mai am restante, sunt OK din acest punct de vedere. Nu mai avem probleme dupa ce au intrat banii de la UEFA. Nu sunt cu banii la zi, dar aproape.

Eu ma bucur pentru cei care au plecat, pentru ca si clubul a avut nevoie sa vanda jucatorii. E pacat ca am facut performanta si tot s-au vandut jucatori, dar asta e realitatea”, a declarat Teixeira, conform Dolce Sport.