Un rugbist tongalez, fost component al echipei Olimpia Bucuresti, a decedat intr-un accident rutier!

Fostul jucator de treisferturi de la CSM Olimpia Bucuresti, Atelea Okati (foto centru) a decedat miercuri, intr-un accident auto, in tara sa natala Tonga, informeaza rugby.ro. Anuntul decesului a fost facut public pe pagina de Facebook a lui Okati si preluat de mai multi jucatori si antrenori, printre care si sud-africanul Danie de Villiers, care a antrenat echipele RCM Timisoara si Olimpia Bucuresti.



Okati a aparat culorile echipei bucurestene, in 2015 si 2016, castigand o medalie de bronz in Superliga. Atelea Okati venise in Romania de la echipa australiana Penrith, fiind si international de rugby 7 al Tongai.