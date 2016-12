S-au pus in vanzare abonamentele pentru Campionatul European de Gimnastica de la Cluj

Biletele pentru Campionatele Europene de gimnastica artistica, programate la Cluj, in perioada 19 – 23 aprilie 2017, au fost puse in vanzare, iar pretul unui abonament de categoria I, care include calificarile si finalele costa 280 de lei, informeaza site-ul oficial al competitiei.



Eveniment important in lumea sportului, Campionatele Europene de gimnastica artistica, programate la Cluj, in perioada 19 – 23 aprilie 2017, in Sala Polivalenta din localitate, vor reuni aproape 400 de gimnasti si gimnaste din 40 de tari, aceasta fiind prima mare competiţie care deschide noul ciclu olimpic.

Totodata va fi si un excelent prilej de a celebra a 60-a aniversare a primelor Campionate Europene feminine, care au debutat in 1957 si care are au fost organizate la Bucuresti, in Sala Floreasca.

Cu 110 zile inaintea startului, au fost puse in vanzare biletele pentru aceasta mare si prestigioasa competiţie, deocamdata doar pachetele “abonament”, urmand ca in scurt timp sa fie accesibile si celelalte bilete.

De asemenea, biletele mai pot fi achizitionate si de la toate Magazinele Diverta din intreaga tara. In perioada urmatoare vor fi puse in vanzare si in reteaua din Cluj-Napoca, precum si la Casele de Bilete ale Salii Polivalente din Municipiu.

Mediafax