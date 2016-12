Primul britanic care s-a impus in Turul Frantei a decis sa se retraga din ciclism!

Britanicul Bradley Wiggins, invingator in Turul Frantei 2012 (primul britanic care s-a impus in Marea Bucla), de cinci ori campion olimpic, si-a anuntat miercuri pe retelele de socializare retragerea din ciclism, la varsta de 36 de ani.



„Am fost destul de norocos sa-mi indeplinesc visul de copil de a-mi castiga existenta practicand sportul de care m-am indragostit cand aveam 12 ani. Mi-am intalnit idolii si am alergat alaturi cei mai buni timp de 20 de ani. Am lucrat cu cei mai buni antrenori si manageri, carora le voi fi mereu recunoscator pentru sustinere„, a scris Bradley Wiggins.

Pe langa victoria din Turul Frantei in 2012, Wiggins are opt medalii, dintre care cinci de aur, la Jocurile Olimpice, record pentru un sportiv britanic. Wiggins a urcat prima oara pe podium la Jocurile de la Sydney, in 2000. Londonezul si-a construit palmaresul olimpic pe pista, cu exceptia contratimpului de la JO 2012, castigat la cateva zile doar dupa ce se impusese in Marea Bucla.