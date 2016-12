Starul argentinian, ajuns la 32 de ani, va incasa nu mai putin de 762.000 de euro pe saptamana si va deveni cel mai bine platit fotbalist din lume! Carlitos a fost prezentat la noul sau club din China, unde va sta cel putin doi ani. Va fi antrenat de Gustavo Poyet si ii va avea ca parteneri de atac pe Demba Ba si Obafemi Martins.



Potrivit celor de la Marca, Tevez va incasa 40 de milioane de euro pentru cei doi ani de contract (20 de milioane de euro pe an), in timp ce Boca Juniors va primi 11 milioane de euro in schimbul jucatorului. Conform jurnalistilor spanioli, clubul chinez va achita de fapt doar 60% din suma de transfer, restul urmand a fi achitat de Tevez din salariul pe care il va primi.

In cariera sa, internationalul argentinian a mai evoluat la echipele Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City si Juventus.