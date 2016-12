Conducatorii echipei Pandurii Tg.Jiu (locul 11 in Liga 1, cu 24 de puncte), echipa aflata in insolventa, au pregatit o oferta cel mult de nivelul Ligii a 2-a pentru antrenorul Petre Grigoras, care ar urma sa castige, in 2017, doar 1.500 de euro pe luna, salariu brut. Pana pe data de 8 ianuarie, Grigoras va trebui sa anunte decizia pe care a luat-o.



„E ‘mult’ rau 1.500 de euro! Brut… Din care, eu o sa raman doar cu vreo 800. Interesant, ma intreb daca exista vreun antrenor cu licenta PRO care ar putea sa accepte un asemenea salariu in Liga I.

Iar daca ‘principalul’ de la Pandurii o sa aiba 1.500 de euro brut, atunci secunzii cat o sa ia? 300 de euro? Si sa mai aiba si doi copii acasa… Pai la Liga I nu am auzit sa se intample asa ceva, sa se faca astfel de propuneri!„, a spus Grigoras, pentru Gorj-domino.

Acesta este de parere ca astfel se vrea indepartarea sa de la echipa.

„Eu nu cred decat ca se vrea clar indepartatea mea! Prin acest mijloc, cineva vrea sa scape de mine. Poate deja s-or fi gandit anumiti domni sa aduca pe cineva mai tanar, ca eu sunt prea batran la 52 de ani! Desi, chiar nu am auzit pana acum de asa ceva, ca ar fi vorbit cu altcineva.

(…) Cred ca prima conditie e sa plec eu, iar apoi lucrurile se vor indrepta. Eu asa simt. Dar, daca se va respecta contractul, plec fara niciun fel de problema. Si sa dea Dumnezeu ca la anul sa inaugureze stadionul in Liga I„, a mai spus antrenorul.

Potrivit Prosport, in locul lui Grigoras ar putea veni fostul dinamovist Flavius Stoican, ultima oara antrenor la Zimbru Chisinau.

Dupa 21 de etape, Pandurii se afla pe locul 11 in Liga 1, cu 24 de puncte.