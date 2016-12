Fotbalistul polonez in varsta de 32 de ani a postat pe contul sau de Facebook ca revine la Steaua, dupa victoria de joi dupa-amiaza, din Cupa Turciei, 3-0 cu Sanliurfaspor, partida in care a stat doar pe banca de rezerve a lui Osmanlispor. Raul Rusescu, caruia conducerea i-a prelungit recent contractul, n-a fost inclus in lot.