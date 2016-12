Tehnicianul lui Dinamo, Ioan Andone, este de parere ca unul dintre succesorii sai pe banca tehnica a „cainilor” va fi antrenorul roman al anului 2016, Marius Sumudica, antrenorul campioanei Romaniei, Astra Giurgiu.



Andone este de parere insa ca Sumudica va ramane sa antreneze pe Astra in primavara Europa League, unde va intalni pe belgienii de la Genk.

„Si eu as antrena-o pe Astra in Europa League. Bravo lui, o sa ajunga aici, parerea mea e ca Sumi o sa ajunga in viitor la Dinamo. E antrenor bun, a avut rezultate exceptionale in ultimii 2 ani, in conditii grele.

A ajuns in grupele Europa League, a avut cele mai mari performante din istoria Astrei. Si sunt convins ca va ajunge la Dinamo„, a spus antrenorul dinamovist, citat de Digi Sport.