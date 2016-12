EXCLUSIV / Unirea Tarlungeni, sanse minime sa-si reia activitatea in 2017! Antrenorul Adi Matei si jucatorii si-au reziliat contractele!

Soimii Pancota si A.C.S. Berceni s-au retras din acest sezon al Ligii a 2-a in timpul turului. C.S.M. Ramnicu Valcea si Unirea Tarlungeni au probleme mari si dupa toate probabilitatile vor arunca si ele prosopul. In exclusivitate pentru Sport Total FM, Adrian Matei, antrenorul echipei Unirea Tarlungeni, a anuntat ca atat el, cat si jucatorii, si-au reziliat contractele si, aproape sigur, echipa nu va putea sa-si reia activitatea in 2017.



„Miercuri mi-am reziliat contractul si, din ce am inteles, si jucatorii au facut asta. Nu stiu daca echipa se va retrage, dar fara antrenor si jucatori e greu de crezut altceva. Era clar ca nu mergeam pe o cale buna din toate punctele de vedere.

La inceput am spus ca daca terminam campionat ne vom salva, dar prioritar a fost sa existe bani pentru a merge mai departe.

Gheorghe Serban, patronul, un om foarte ok, dar singurul lucru care trebuia sa se intample era ca el sa fie ajutat de catre autoritatile locale.

Cred ca regulamentul nu ajuta fotbalul in acest moment. Cred ca primele trei ligi ar trebuie sa fie profesioniste, iar in Liga 3 sa existe mai putine serii.”, a declarat antrenorul Adrian Matei, in acdrul emisunii „Fluier final”, la Sport Total FM.

Unirea Tarlungeni, care s-a mutat asta vara la Stefanestii de Jos (judetul Ilfov) n-a avut banii necesari sa organizeze ultimul meci de pe teren propriu (stadion Dumitru Matarau) cu Dacia Unirea Braila, iar echipa a pierdut meciul cu 3-0 la „masa verde”, astfel ca la prima neprezentare va fi exclusa din campionat.

A terminat prima parte a campionatului pe locul 17 (penultimul) cu 11p si -22 la adevar. Este la un punct de „lanterna rosie” Metalul Resita (18, cu 10p si -17 la adevar) si la 6 puncte fata de ASU Poli Timisoara (15, cu 17p si -16 la adevar) care e prima deasupra liniei.

Unirea Tarlungeni a retrogradat in sezonul trecut (2015-2016) din Liga a 2-a, dar a fost reprimita impreuna cu Metalul Resita si Rapid CFR Suceava (actuala Foresta), s-a mutat la Stefanesti (Ilfov) fara niciun jucator, antrenor sau conducator de la fosta echipa.