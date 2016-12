Demonstrativul de la Abu Dhabi incepe azi. Goffin – Tsonga si Nadal – Berdych, partidele zilei

Astazi incepe la Abu Dhabi a 9-a editie a turneului demonstrativ, “Mubadala World Tennis Championship”. Turneul se disputa pe hard outdoor la Abu Dhabi International Tennis Complex si este dotat cu un premiu in valoare de 250.000 USD, care va ajunge in totalitate la castigator.



Programul actualei editii este urmatorul :

Joi, 29 decembrie

ora 15.00

David Goffin – Jo-Wilfried Tsonga. 7-6 (2), 6-4. Invingatorul va juca in semifinale cu Andy Murray, care are BYE in primul tur

ora 17.00

Rafael Nadal – Thomas Berdych. Invingatorul va juca in semifinale cu Milos Raonic, care are BYE in primul tur.

Vineri, 30 decembrie

ora 12.30

meciul pentru locul 5

ora 15.00

prima semifinala

Andy Murray – TBC

de la ora 17.00

a doua semifinala

Milos Raonic – TBC

Sambata 31 decembrie

ora 11.00

meciul pentru locul 3

ora 13.00

Finala