Fostul presedinte al Gloriei Bistriţa, Jean Padureanu (80 de ani), a fost internat in stare grava intr-un spital din Bistrita, iar medicii sunt rezevati in ceea ce priveste imbunatatirea starii in care se afla „Lordul”. Jurnalistul Adi Linca ne-a adus la cunostinta ultimele informatii, care nu sunt cele mai asteptate.



„Din pacate, Jean Padureanu trece prin momente foarte grele, internat la Spital de Urgenta, la Sectia de Oncologie, nu mai vorbeste cu nimeni si pare ca-si traieste ultimele momente din viata. I s-a descoperit o tumoare maligna, care s-a extins foarte repede. Cred ca sunt cele mai grele clipe din viata lui, practic e in metastaza.

Legat de fotbalul din oras, FC Bistrita este o echipa nascuta moarta. In Liga a IV-a mai este o echipa, Academia, o echipa desprinsa din vechea Glorie, nu impresioneaza cu nimic si nu va putea promova in Liga a 3-a.

Stadionul este al nimanui, intra cine vrea si joaca cine vrea. Primaria si administratorul judiciar al Gloriei isi paseaza raspunderea de unul la celalalt.”, a spus Adi Linca.

Starea de sanatate a lui Jean Padureanu e afectata de mai multe boli, printre care si Alzheimer. Padureanu a fost condamnat la trei ani si patru luni in Dosarul Transferurilor, dar a fost eliberat conditionat dupa ce a executat un an si trei luni.