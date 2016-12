Simona Halep a vorbit despre pregatirea din aceasta iarna, considerand-o cea mai dura din cariera. Romanca de pe locul 4 in clasamentul WTA se simte pregatita pentru a castiga primul sau Grand Slam.

„Am lucrat foarte dur in aceasta perioada, cred ca a fost cea mai dura pregatire din cariera.

Darren (Darren Cahill, antrenorul sau, n. red.) a fost in Romania timp de cateva saptamani si ne-am antrenat din greu, apoi am venit aici (la Adelaide, n. red.), fara pauze, un lucru bun, deoarece in trecut am avut accidentari si a trebuit sa stau mai mult (acasa), insa acum ma simt pregatita sa incep sezonul si sa fac meciuri bune.

Cred ca am mai multa incredere in mine, el crede mult in mine. Imi arata ca sunt capabila sa castig turnee importante si am reusit acest lucru anul trecut.

Ne pregatim foarte bine pentru castigarea unui turneu de Mare Slem, acesta e principalul obiectiv, dar in tenis nu stii niciodata. Muncesc din greu in fiecare zi, iar el (Cahill, n. red.) imi da incredere ca sunt puternica pe teren.

Cred ca e un lucru bun ca ma pot antrena in aceleasi conditii de la Melbourne pentru Australian Open. Simt ca ma va ajuta, m-am simtit bine aici si cu siguranta voi reveni

Imi plac terenurile (la Rod Laver Arena), imi place vremea, astept cu nerabdare sa incep sezonul si sa dat tot ce pot. Ma simt mai bine pregatita decat anul trecut si sper ca anul acesta sa fiu mai buna decat in anii trecuti”, a declarat Simona Halep, conform Digi Sport.

Darren Cahill, antrenorul Simonei, o vede pe Halep capabila sa faca o figura buna si considera cca trebuie sa profite de fiecare sansa.

„Cred ca a avut un an 2016 bun, fara sa fie extraordinar. Cred ca oricine termina anul in top cinci in lume e capabila sa castige titluri majore. A avut cateva momente bune anul trecut, s-a oprit in sferturi la Wimbledon, unde a avut o sansa in fata germancei Angelique Kerber, s-a oprit in sferturi la US Open, jucand unul dintre cele mai bune meciuri ale anului contra Serenei Williams. Acum urmeaza urmatorul pas, sa profite de aceste sanse, vom incerca sa crestem la turneele majore”, a declarat si Darren Cahill.