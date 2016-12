Romani in stafful Uniunii Balcanice de Motociclism

Cu prilejul Congresului Uniunii Balcanice de Motociclism desfasurat la Sofia a fost aleasa noua conducere. Printre cei care vor face parte din staff se afla si trei reprezentanti ai tarii noastre.



Presedintele federatiei de specialitate, Cristian Muresan (vezi foto – stanga), a primit a cincea oara votul de incredere pentru postul de vicepresedinte. Ca si Nicoleta Olariu, la conducerea Comisiei de Enduro. O premiera a fost alegerea unui sportiv aflat in activitate, Ionel Pascota, la sefia Comisiei de Viteza. Pascota, de fel din localitatea timisana Giroc, legitimat la clubul fondat de bunicul sau Pascota Ioan Ilie, care a urcat prima oara in sa acum… 80 de ani, are in palmares opt titluri de campion sud-est european, cel de castigator al Cupei Europei in 2008, 22 de trofee nationale si numeroase victorii in campionatul Bulgariei de motociclism viteza.

Delegatii din Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania, Republica Moldova, Serbia, Turcia au aprobat si programul competiilor balcanice pentru anul viitor.