Malaga a ramas fara antrenor dupa ce, Juande Ramos a decis sa isi incheie socotelile cu echipa de pe locul 11 in campionatul Spania. Contractul i-a fost reziliat pe cale amiabila, iar patronul clubului i-a multumit si i-a respectat decizia.

„La inceput, sperantele noastre erau mari. Era o provocare sa luptam pentru un loc de cupe europene. (…) Cred in continuare ca aceasta echipa are posibilitati pentru a creste si a reusi obiectivul de la inceput. De aceea, am decis sa plec in acest moment, cand Malaga este situata comod pe locul 11 in clasament si cand mai sunt trei etape pana la finalul turului. Consider sa nu ajuta echipa sa jucam cu tensiunea de la ultimele meciuri. Fotbalul este schimbator si in situatii nefavorabile antrenorii sunt cei care pierd. In acest caz, am decis sa ma rup de o situatie care nu ma satisface”, a declarat Juande Ramos, conform Dolce Sport.