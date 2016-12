Marius Sumudica a facut declaratii ironice la adresa Stelei, sustinand ca orice echipa ii poate bate acum, pe ros-albastri. Totodata, plecarea lui Alibec o considera o lovitura pentru el si pentru echipa sa si spune el, va incerca sa-si imagineze ca fotbalistul nu joaca la Steaua, ci la Karabukspor.

„Eu tot timpul m-am pregatit sa bat Steaua, tot timpul. Am vazut ca in ultimul timp, saracii, ii bate toata lumea. Deci nu mai e cine stie ce mare performanta sa bati Steaua. Pe ei i-a batut Dinamo, i-am batut noi, i-a batut Gaz Metan, i-a batut Chiajna. inainte numarai pe degetele de la o mâna câte meciuri pierdeau intr-un an.

Acum, va pleca si Alibec. Nu mi-l inchipui in tricoul ros-albastru. Ma gândesc ca joaca la Karabukspor sau in alta parte. Nu vreau sa dezvolt acest conflict, asa zis conflict cu conducerea clubului meu. Oricum, este o mare lovitura pentru mine in momentul in care imi vad jucatorii ca joaca la Steaua.

Daca ajung si Morais cu Budescu, va fi cum a fost in Cupa României: Dinamo cu Dinamo II. Aceeasi situatie” , a declarat Marius Sumudica, conform Dolce Sport.