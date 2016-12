Johan Van Heerden, jucatorul Stiintei Baia Mare si al echipei nationale de rugby, a vorbit despre calificarea la Cupa Mondiala din 2019, sustinand ca „stejarii” vor face tot ce le sta in putinta pentru a obtine aceasta performanta.

In acest an, sud-africanul a fost desemnat cel mai bun jucator naturalizat din campionatul intern.

”Va fi un an greu, poate ca va exista si un pic de presiune pentru ca rezultatele vor avea o dubla miza, insa jocul facut in noiembrie (in partidele test — n.r.) ne da o mai mare incredere in noi. Obiectivul este calificarea la Cupa Mondiala si vom face totul pentru asta. Suntem constienti ca trebuie sa luam fiecare meci in parte, sa dam ce avem mai bun, sa ne tratam de la egal la egal fiecare adversar. Romania are o traditie in prezenta la Cupa Mondiala si trebuie sa o mentinem, trebuie sa reusim din timp sa ne calificam direct, fara a intra la vreun baraj sau alte meciuri preliminarii. Sunt increzator ca vom avea succes pentru ca echipa a crescut foarte mult, in plus au venit si multi jucatori tineri, cu potential.

Ma bucur ca am jucat pentru Romania si pentru echipa de club, asta e tot ce conteaza pentru ca din aceste meciuri cresti, te autodepasesti, inveti lucruri noi. Au fost meciuri bune, mai ales la nivel international, meciuri care au aratat ca echipa Romaniei este in progres (…) Cred ca e extraordinar faptul ca Romania a avut o evolutie buna in 2016. M-as opri mai mult asupra meciurilor din noiembrie, pentru ca dincolo de faptul ca le-am castigat pentru prima data pe toate trei, am obtinut o victorie pe care Romania o astepta de tare mult timp in fata Statelor Unite ale Americii. Cred ca marele castig a fost echipa si spiritul de echipa care a ramas dupa aceste meciuri (…) Cred ca daca vom continua sa ne pregatim la fel, sa stam mai mult timp impreuna, modul in care vom juca va creste de la meci la meci.

Am avut un inceput mai greu in unele meciuri, insa am reusit sa ne revenim. E destul de dificil sa te aduni ca echipa cu o saptamana inainte de un meci, sa faci trei, patru antrenamente si apoi sa joci perfect pe teren. Jucatorii au aratat ca formeaza o echipa, am fost foarte uniti, am tras toti pentru echipa si sper ca aceste rezultate sa ne dea o motivatie mult mai mare pentru campania de calificare la Cupa Mondiala”, a declarat Van Heerden, conform Agerpres.