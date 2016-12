Ilie Stan este noul antrenor al echipei ASA Tg. Mures!

Buzoianul Ilie Stan a revenit in Liga 1, dupa ce ultima data a avut o aventura nereusita in Qatar, la Al Shamal. Tehnicianul il va inlocui pe Dan Alexa, care si-a dat demisia de la ASA, locul 13 in Liga 1, semnand intre timp cu Concordia Chiajna.



Fostul mijlocas al Stelei, acum in varsta de 49 de ani, a fost deja prezentat pe site-ul oficial al clubului din Ardeal, acolo unde a si oferit o prima declaratie: „Vin la o echipa dintr-o zona cu traditie in fotbalul romanesc. Vreau sa scoatem maximum din etapele care mai sunt de disputat. Daca vom reusi transferarea a catorva jucatori de valoare, impreuna cu lotul care este aici, cred ca putem sa facem o figura frumoasa si, de ce nu, sa fim chiar o surpriza pentru restul competitoarelor. E foarte greu, dar nu imposibil. Avem mult de munca, chiar daca timpul nu este de partea noastra. O pregatire buna de iarna, dublata cu multa incredere din partea noastra si a jucatorilor ne pot duce mult mai sus„, se arata pe site-ul asatirgumures.ro.

Ilie Stan a debutat pe banca tehnica in 2003, in Oman, cand o preluat-o pe Al Sheeb. Intre timp, a mai antrenat si pe FCM Targoviste, Victoria Branesti (pe care a promovat-o din Liga a III-a in Liga 1, in doar 2 ani), Steaua, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brasov si Zakho (Irak).