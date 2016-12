Catalin Rufa, finantatorul Metalului Resita, echipa care s-a mutat in sezonul 2016-2017 in Snagov, a vorbit despre transferul lui Bogdan Vatajelu la Sparta Praga, fundasul stanga evoluand in Valea Domanului in 2014, venit liber de contract de la Steaua II.



„Ne asteptam la un transfer afara al lui Vatajelu, pentru ca din 2014 tot spun ca e unul dintre cei mai buni fundasi din Romania. Locul lui este intre primele trei campionate din Europa, iar Sparta Praga va fi o rampa de lansare catre fotbalul cu adevarat performant.

Tin la el ca la un copil de-al meu. Odata, eram in fata vestiarelor si Bogdan a venit sa-mi ceara niste bani imprumut pentru o pereche noua de ghete. In 5 minute a venit inapoi cu banii, ca site-ul de unde trebuia sa-si ia ghetele se inchisese si nu avea de unde sa-si ia la ora aceea. Altul n-ar fi facut asta … Sunt langa el tot timpul si-l voi ajuta ori de cate ori va avea nevoie.

Ne va veni o suma importanta din transferul lui si cu ea vom incerca sa iesim din insolventa achitand din datorii. Vom vedea ce suma va intra in contul Metalului. Am o relatie foarte buna cu cei de la Craiova si nu vor fi probleme. Procentul nostru este de 20% din suma de transfer.”, a declarat Rufa, in cadrul emisunii „Trafic sport”, la Sport Total FM.