Zece echipe, 18 antrenori, nicio taxa si performante, asa arata clubul UTA „Batrana Doamna” de azi. Pe langa trofeele castigate la copii si juniori, UTA promite sa faca o figura frumoasa si in Liga 2, unde, la finalul lui 2016, ocupa locul 2, Seful centru de copii si juniori, Florian Voinea, a intervenit la Sport Total FM si a vorbit despre viitorul clubului aradean.



„Clubul nostru investeste la nivel de copii si juniori, asta si pentru ca suntem sprijiniti de primarie. Stam foarte bine la categoria Elite, dar si la U-19 cu care am castigat Cupa si Supercupa Romaniei. Sa fiu sincer, nu imi amintesc de asa un sezon reusit in sectorul copiilor si juniorilor, vorbesc atat din punct de vedere organizatoric si financiar, dar si sportiv. In jur de 40 de jucatori evolueaza pentru clubul nostru si au asigurate toate cheltuielile, pentru ca nu sunt din localitate, cazare, masa, transport local la scoala si antrenamente.

Corpul tehnic de la UTA include 18 antrenori: Cristian Păcurar, Dan Oprescu, Adrian Ungur, Vasile Sin (UTA U-19), Costel Bogosel, Mihai Petcut, Sandu Tamboi (UTA U-17), Sandu Gaica, Adelin Rosca (grupa 2001-2002), Radu Marginean (grupa 2003), Dinu Donca (grupa 2004), Sorin Botis, Norbert Varga, Adrian Clopu (2006), Cristian Tigan, Ioan Herman (2007-2008), Alexandru Nistor, Norbert Polgar (2009-2010).

Antrenorul Laurentiu Rosu are mana libera pentru a aduce ceva jucatori. Dorinta noastra este promovarea in Liga 1.

Lucrarile la stadion se vor termina in 2018. Probabil ca in 2017 vom putea evolua, dar cu o derogare din partea FRF.„, a declarat presedintele Florian Voinea, in cadrul emisunii „Trafic sport”, la Sport Total FM.