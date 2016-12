Din cauza accidentarilor, un fost lider WTA si-a anuntat retragerea din tenis la doar 29 de ani!

Sarboaica Ana Ivanovic, fosta campioana la Roland Garros si fosta lidera mondiala WTA, a anuntat ca se retrage din activitate la doar 29 de ani! Anuntul a fost facut prin intermediul unui mesaj publicat pe contul personal de Facebook.



„Am un anunt important de facut pentru toti fanii mei de pe Facebook. Am decis sa ma retrag din circuitul profesionist de tenis, dar acest lucru nu trebuie sa ma apese in mod negativ, caci am atatea de sarbatorit pe plan personal. Am inceput sa visez ca pot deveni tenismena inca de cand aveam 5 ani, cand ma uitam la meciurile Monicai Seles la TV. Parintii mei m-au ajutat enorm, intre timp am ajuns si numarul 1 in lume, am castigat Roland Garros in 2008 si alte 15 trofee majore. Am mai bifat 3 finale de Grand Slam, finale de Fed Cup, am trait atatea momente memorabile pe terenurile de tenis.

Cred ca nu e atat de rau pentru o micuta fata din Serbia, care incepea totul de jos. Am fost insa afectata de-a lungul anilor de accidentarile greu si e greu sa te mentii in acesti ani intr-o forma sportiva cumsecade. Nu mai pot sa fac fata la un nivel atat de inalt asa ca prefer sa ma retrag. Voi ajunge de acum inainte un ambasador al sportului in lume, sunt sigura ca vor fi multe oportunitati pentru mine. Nu fiti tristi, cu siguranta ne vom mai auzi„.

Ana s-a casatorit in aceasta vara cu fotbalistul german Bastian Schweinsteiger.