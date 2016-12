Burlacu revine la Craiova, dar nu poate evita infrangerea cu baschetbalistii timisoreni!

Dupa experienta nereusita cu CSM Ploiesti, Catalin Burlacu, 39 ani, a revenit la SCM Universitatea Craiova in meciul din etapa cu numarul 14 a Ligii Nationale cu baschetbalistii de la BC Timisoara, jucat in arena din Banie. Din pacate, formatia sa a pierdut la o diferenta de sase puncte, mai avand de luptat pentru a prinde un loc de play-off.



Echipa banateana s-a impus cu 83-77 (39-39) intr-o partida pe care a dominat-o in majoritatea timpului, inscriind 12 cosuri de trei puncte, fata de numai opt ale teamului din Banie. Principalii marcatori au fost americanii Hargrove, de la gazde si Rambo, de la oaspeti. Timisorenii raman pe pozitia 6, cu 22 de puncte, craiovenii ajungand la cifra 18.

Lidera se mentine Steaua CSM Eximbank, 23, care a avut zi de pauza, la egalitate cu U Banca Transilvania Cluj-Napoca, invinsa surprinzator in propria arena de BC Mures, scor 89-104 (53-53) si cu BCM Universitatea Pitesti, care a castigat in sala Dinamo, cu 72-64 (31-23). Formatia de langa Mures are 22 de puncte. Phoenix Galati a ajuns la 20 de puncte, dupa victoria la pas, 102-57 (66-24) cu noua promovata Municipal Olimpic Baia Mare.

Ultimul joc al rundei se va desfasura pe 30 decembrie si va opune campioana en-titre, CSM Oradea, 18 puncte si CSU Sibiu, 20.