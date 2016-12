Bogdan Vatajelu a vorbit la revenirea in tara despre concretizarea transferului sau la Spart Praga si a marturisit ca nu i s-a putut indeplini dorinta de a merge la reuniunea Craiovei pentru a-si lua la revedere.

Fundasul este motivat si isi doreste sa isi castige locul de titular in echipa Spartei. Acesta este constient ca va avea mult de munca, dar crede in sansa lui.

”Ma bucur ca s-a oficializat transferul. Au meritat toate sacrificiile. Si cand am ajuns la Craiova a fost un pas important in cariera mea si ma bucur ca am ajuns la nivelul la care sa ma transfer afara.

Nu m-a interesat ce concurent o sa am pe post, nu stiu cine e, dar cu siguranta daca joaca la Sparta e un jucator bun. Clar ma voi lupta pentru postul meu, imi doresc sa joc titular. Daca muncesti mult, poti ajunge unde iti doresti.

Agentii m-au tot contactat si doar de la Sparta Praga a fost o oferta concreta. Cei de acolo m-au dorit foarte mult si nu pot decât sa ma bucur. Sincer, acum o luna nu credeam ca o sa plec, dar ma bucur ca totul a iesit cum trebuie.

Nu mi-am luat la revedere, asta a fost una dintre dorintele mele, sa fiu lasat pe 4 sa merg la reunire sa vorbesc cu colegii, dar nu a fost posibil. Sparta incepe pe 4 si pe 3 seara trebuie sa fiu acolo”, a declarat Bogdan Vatajelu, conform Digi Sport.