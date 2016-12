Banel Nicolita nu mai poate sta departe de prima scena a fotbalului romanesc, dupa ce a jucat pentru CS Faurei, in Liga a IV-a, plecat liber de contract de la Viitorul.

Fotbalistul, in varsta de 31 de ani, spera la o revenire in Liga I, afirmand ca pana pe data de 10 ianuarie trebuie sa isi gaseasca o echipa cu care sa poata colabora.

„Inca nu am nimic sigur, nu e normal sa spun. O sa vedeti, sper sa gasesc cat mai repede, pana pe 10 ianuarie sa am o echipa. Orice echipa e o varianta pentru mine. Imi doresc sa joc din nou”, a declarat Banel Nicolita, conform Digi Sport.

Acesta a plecat in 2014 de la Saint Etienne si a semnat cu Viitorul, dar nu a confirmat ca poate reveni la valoarea pe care o avea atunci cand juca la Steaua si Gheorghe Hagi l-a lasat liber de contract. Nicolita a activat pana in prezent in Liga a IV-a, la CS Faurei.