Cei de la Astra si-au fixat tintele in vederea unor posibile transferuri in aceasta pauza competitionala. Marius Sumudica i-a pus pe Alibec, Budescu si Cernat in topul celor mai buni jucatori din campionatul intern. Tehnicianul sustine ce Florin Cernat, jucatorul Voluntariului ar fi prima optiune dupa plecarea lui Budescu.

Budescu este dorit la Steaua, dar inca isi negociaza plecarea de la Dalian Yifang. Daca va semna cu ros-albastri, pierderea Astrei poate fi acoperita prin mijlocasul formatiei ilfovene, Florin Cernat.

„Alibec, Budescu si Cernat sunt cei mai buni romani din 2016. Cernat este una din tintele mele. Il doresc foarte mult. Daca pleaca Budescu, ar fi prima mea optiune.

Mie imi trebuie un numar 10 si un atacant. Exista posibilitatea sa vina si Tucudean”, a declarat Sumudica, conform Digi Sport.

Florin Cernat a mai fost dorit la Astra si in vara anului precedent, dar acesta a refuzat, pentru ca avea oferta de la Viitorul. Din punct de vedere financiar, giurgiuvenii ii ofereau mai mult, dar mijlocasul a spus ca Hagi ar insemna ceva aparte pentru el.

Fotbalistul in varsta de 36 de ani, a marcat la Voluntari, 5 goluri in 21 de meciuri si a oferit 7 assist-uri