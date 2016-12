Vatajelu a ajuns in Cehia unde va face vizita medicala la AC Sparta Praga!

Valceanul Bogdan Vatajelu a ajuns la Praga, pentru a face vizita medicala la Sparta. La cei 23 de ani, fundasul stanga al lui CS „U” va juca la fosta adversara a Stelei din turul trei preliminar al UCL, iar echipa lui Multescu va incasa 1,3 milioane de euro, informeaza Digi Sport.



„99 % va pleca, în schimbul unei sume bune. Este singurul din lotul nostru care pleaca, deocamdata. Va merge in Europa, la o echipa care a jucat in preliminariile Champions League„, a dezvaluit Multescu, cu 6 zile in urma.

Fundasul stanga a facut o parte din juniorat in Valcea, dar si la Steaua, unde a fost adus de Stoichita, in 2010, dar n-a apucat sa debuteze la echipa mare a ros-albastrilor revenind la Valcea, in 2011, unde a jucat 2 ani in Liga 2. Pentru jumatate de sezon a evoluat in Valea Domanului, de unde a fost transferat de CS „U „Craiova, in ianuarie 2014.