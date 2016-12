Alexandru Chipciu vorbit la sosirea in tara, despre problemele dintre finantatorul Stelei si Armata, afirmand ca dupa 2003, Steaua a avut performante mai mari in Europa decat in anii precedenti si ca adevarata formatie ros-albastra este cea la care a jucat si el.

”Pentru mine e clar, Steaua e Steaua de acum, la care am jucat atatia ani. Domnul Talpan a zis ca a adus prejudicii clubului, pai Steaua dupa 2003 a facut performante mai mari in Europa decat din 1990 pana in 2003.

Asta nu are cum sa fie prejudiciu, la ce meciuri au fost, cu Ajax, Valencia, semifinala de Cupa UEFA, domnul Becali a facut ca numele Stelei sa fie si mai mare.

Imi pare rau de situatia de la Steaua. Nu as vrea sa comentez de domnul Lacatus pentru ca este o legenda pe care o respect foarte mult. Se pare ca se distruge cel mai mare club din Romania, cel mai cunoscut de afara si imi pare foarte rau.

Pacat, se distruge o echipa frumoasa, suporterii nu mai vin la stadion. Cred ca marea majoritate vor ramane alaturi de aceasta echipa, poate doar peluzele vor merge acolo, dar mi-e greu sa cred ca vreodata clubul armatei va fi un club care sa faca performanta, se va ajunge in aceeasi situatie de a fi preluat de un finantator”, a declarat Alexandru Chicpiu, conform Digi Sport.