Razvan Marin este dorit insistent de Steaua, dar tanarul fotbalist considera ca cea mai buna varianta pentru el in momentul de fata este Viitorul. Acesta isi doreste sa se dezvolte pe plan profesional, cel putin pana la vara.

„Vreau sa raman pana la Viitorul pana la vara. Vreau sa joc si sa cresc. Dupa aceea, in vara, vom vedea ce va fi.

Cu Viitorul am demonstrat ca ne putem bate cu orice echipa. Speram sa continuam si sa facem treaba buna.

Am vorbit cu Ianis (n.r. Ianis Hagi) cand a revenit in Romania. L-am intrebat despre cum e fotbalul in Italia”, a declarat Razvan Marin.

Mijlocasul a fost comparat de catre Gheorghe Hagi cu una dintre vedetele Barcelonei si anume, Xavi. Acesta s-a declarat incantat de aceasta afirmatie a antrenorului sau si a marturisit ca este un lucru firesc sa isi doreasca sa ajunga la acel club.

„Ma bucur ca a spus Mister acest lucru. E o mandrie sa spuna asa ceva, dar mai am mult de demonstrat pentru a ajunge acolo. Normal ca mi-as dori sa joc la Barcelona, e unul dintre cele mai mari cluburi ale Europei”, a declarat Razvan Marin, conform gsp.ro.

Iata declaratia facuta de Gheorghe Hagi in legatura cu fiul lui Petre Marin:

„Este cel mai bun din Romania. Daca va progresa cum trebuie, va deveni unul dintre cei mai buni mijlocasi din toate timpurile, pentru ca este complet. Face ambele faze, are ambele picioare, da pase decisive, are viziune, creatie, e agresiv si fara minge. Are samanta lui taica-su. Este un jucator valoros, s-a vazut si la debutul in echipa nationala. Mereu am zis de el ca seamana cu Xavi, dar are mai mult decat Xavi, suteaza foarte bine cu ambele picioare”, a declarat Gheorghe Hagi.