Emanuel Gyenes si Marcel Butuza, la startul Raliului Dakar 2017!

Raliul Dakar este gata sa debuteze in cea de-a 39-a editie, in perioada 2-14 ianuarie 2017, care va avea startul la Asuncion (capitala Paraguayului). Va fi, de altfel, si cea de-a 7-a prezenta pentru pilotul satmarean Emanuel „Mani” Gyenes, care va concura pentru Autonet Motorcycle Team vreme doua saptamani si 9.000 de km in ravnitul rally-raid din America de Sud, alaturi de omul de afaceri brasovean, Marcel Butuza, la a cincea sa prezenta.



In acest an, Raliul Dakar se anunta a fi cel mai dificil de cand celebra cursa se tine in America de Sud. Va fi gazduit de trei tari, in loc de patru. Din Paraguay, raliul va mai strabate Argentina si Bolivia, iar finalul va fi in capitala Argentinei, la Buenos Aires. Chile s-a retras din cauza problemelor de ordin financiar.

La categoria moto vor fi 13 etape si un parcurs de 8.818 km (intre care 4.088 km de probe speciale). Doar ca, in editia 2017 a Dakar-ului, sate etape se vor disputa la peste 3.000 de metri altitudine! Etapa zilnica este de circa 1.000 km. Motocilistii vor conduce chiar si la 4.800 de metri altitudine, iar intr-una dintre etape vor rula pe langa marginea celui mai mare lac al Americii de Sud, Titicaca (situat la 3.812 m altitudine).

In editia din anul 2016, Mani a terminat pe locul 14 in clasamentul general si pe 2 la categoria Maraton (acesta este al treilea sau podium la categorie, dupa victoriile din 2011 si 2015). Gyenes si Butuza vor porni in competitie in saua unor motociclete KTM de 450 de centimetri cubi, model folosit si in 2016.

Cum arata cele 12 etape la clasa moto:

2 ianuarie – Prima etapa: Asuncion (Paraguay) – Resistencia (Argentina), 454 km, intre care 39 km probe speciale

3 ianuarie – Etapa a 2-a: Resistencia (Argentina) – San Miguel de Tucuman (Argentina), 803 km, intre care 275 km probe speciale

4 ianuarie – Etapa a 3-a: San Miguel de Tucuman (Argentina) – San Salvador de Jujuy (Argentina), 780 km, dintre care 364 km probe speciale

5 ianuarie – Etapa a 4-a: San Salvador de Jujuy (Argentina) – Tupiza (Bolivia), 521 km, dintre care 416 km probe speciale

6 ianuarie – Etapa a 5-a: Tupiza (Bolivia) – Oruro (Bolivia), 692 km, dintre care 447 km probe speciale

7 ianuarie – Etapa a 6-a: Oruro (Bolivia) – La Paz (Bolivia), 786 km, dintre care 527 km probe speciale

8 ianuarie: Zi de pauza in competitie, in La Paz

9 ianuarie – Etapa a 7-a: La Paz (Bolivia) – Uyuni (Bolivia), 622 km, dintre care 322 km probe speciale

10 ianuarie – Etapa a 8-a: Uyuni (Bolivia) – Salta (Argentina), 892 km, dintre care 492 km probe speciale

11 ianuarie – Etapa a 9-a: Salta (Argentina) – Chilecito (Argentina), 977 km, dintre care 406 km probe speciale

12 ianuarie – Etapa a 10-a: Chilecito (Argentina) – San Juan (Argentina), 751 km, dintre care 449 km probe speciale

13 ianuarie – Etapa a 11-a: San Juan (Argentina) – Rio Cuarto (Argentina), 754 km, dintre care 288 km probe speciale

14 ianuarie – Etapa a 12-a: Rio Cuarto (Argentina) – Buenos Aires (Argentina), 786 km, dintre care 64 km probe speciale.