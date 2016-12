Adversara Astrei Giurgiu din 16-imile Europa League si-a schimbat antrenorul principal!

KRC Genk s-a despartit luni de antrenorul Peter Maes, in urma rezultatelor slabe din campionat si a anuntat ca noul antrenor al echipei este olandezul Albert Stuivenberg, 46 de ani,, fost selectioner al nationalelor Under 17 si Under 21 ale Olandei.



Maes era antrenorul lui Genk de la inceputul sezonului 2015-2016, perioada in care a reprezentat-o de pe banca tehnica in 81 de partide in toate competitiile.

Cu zece etape inainte de finalul sezonului regular din Belgia, KRC Genk se afla pe locul noua, cu 25 de puncte, la 9 puncte in urma lui Charleroi, care ocupa pozitia a sasea, ultima care asigura participarea in play-off.

Campioana Romaniei, Astra Giurgiu, va intalni formatia belgiana in 16-imile de finala ale Ligii Europa. Mansa tur se va disputa pe Arena Nationala, in 16 februarie 2017, ia returul va avea loc la 23 februarie, in Belgia.