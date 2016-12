Simona Halep a vorbit despre momentul pe care il considera cel mai penibil din cariera ei si anume, secventa din meciul cu Karolina Pliskova, cand a crezut ca partida s-a incheiat, dar arbitrul a atentionat-o ca trebuie sa continue.

In final, romanca a reusit sa invinga fara probleme si sa se califice in sferturile competitiei Indian Wells, pe care a si castigat-o.

„Sunt destul de firesti aceste iesiri la temperamentul meu, nu pot sa zic ca sunt suta la suta multumita de ceea ce fac pe teren, dar uneori imi e greu pentru ca asa mi-e felul.

Am o chestie de care pot spune ca mi-a fost rusine de ce am facut. La Indian Wells, cand am jucat cu Pliskova, in anul in care am castigat, era set si 5-3 pentru mine si am crezut ca s-a terminat meciul. M-am si inchinat, tot.

Dar arbitrul zice ca nu s-a terminat. La meciul respectiv era si domnul Tiriac in tribuna si dupa meci mi-a spus „Halep, trebuie sa castigi inainte si dupa aceea te inchini”. Chiar m-am simtit penibil putin, dar a fost o experienta draguta, am ras cu echipa”, a declarat Simona Halep, conform Digi Sport.