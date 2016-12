Dupa Chipciu si Stanciu, inca un roman este pe lista celor de la Anderlecht!

Oficialii de la Anderlecht au realizat o lista cu posibile viitoare achizitii, care sa mareasca lotul echipei belgiene. In aceasta lista a fost mentionat si numele lui Costel Pantilimon, portarul roman care activeaza la Watford, in campionatul Angliei.

Conform Dolce Sport, lista a fost publicata pe un site belgian si mai contine urmatoarele nume: Asmir Begovic (Chelsea Londra), Salvatore Sirigu (FC Sevilla), Rafel Cabral (Napoli), Daniele Padelli (Torino) si Rafal Gikiewicz (Freiburg).

Desi a bifat doar doua partide in acest sezon, romanul este dorit la Anderlecht, avand in vedere evolutiile oscilante ale portarilor Davy Roef si Frank Boeckx. Ceilalti doi romani de la echipa, Alexandru Chipciu si Nicusor Stanciu, ar putea avea un cuvant de spus in ceea ce priveste transferul lui Pantilimon.