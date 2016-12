Retrospectiva anului sportiv 2016 – decembrie

Pe parcursul ultimei luni a anului 2016 s-au desfasurat o serie de evenimente la care au participat si sportivi romani. Cu medalii la diverse competitii, Mondialele de tenis de masa juniori, Europenele de cros seniori sau intrecerile continentale de haltere pentru juniori si tineret. S-au incheiat disputele din faza grupelor principale ale Europa League si Liga Campionilor, Astra Giurgiu reusind sa se califice in primavara europeana a primei competitii. Un rezultat bun si pentru poloistii de la CSM Digi Oradea, care au promovat in semifinalele LEN Cup. Au continuat intrecerile Basketball Champions League si FIBA Europe Cup, in care sunt implicate si doua echipe romanesti. Au avut loc si Europenele de handbal feminin, la finele carora nationala noastra a ocupat locul 5.

. Adina Diaconu si Andreea Dragomir au devenit campioane mondiale de dublu juniori la competitia gazduita de Capetown, cea din urma castigand si bronzul la individual

. Bilant excelent la finalul Europenelor de haltere pentru juniori si tineret de la Eilat, Israel: 30 de medalii, dintre care noua de aur, 11 de argint, noua de bronz

. Ion Tiriac inaugureaza la Otopeni un patinoar cu 500 de locuri, destinat 11 luni pe an copiilor si juniorilor, urmand sa fie folosit contracost si de seniori sau alte persoane

. Cristiano Ronaldo castiga a patra oara Balonul de Aur oferit de prestigioasa revista France Football

. Mircea Rednic va antrena echipa belgiana Mouscron

. Victorie importanta pentru SCM Universitatea Craiova in Liga Campionilor la volei masculin: 3-1 (28, 23, -19, 22) cu Skra Belchatow, Polonia

. In ultimele meciuri din grupele Europa League Astra Giurgiu obtine o remiza alba cu AS Roma, pe Arena Nationala, acumuleaza 8 puncte si se califica in 16-imi, de pe locul secund. In februarie 2017 va intalni intr-o dubla mansa formatia belgiana KRC Genk. Steaua pierde la Villareal, 1-2 si incheie pe ultima pozitie

. Tribunalul de Arbitraj Sportiv retrage medalia olimpica de bronz castigata de halterofilul Gabriel Sincraian, depistat pozitiv ulterior

. Norvegia castiga a saptea oara Europenele de handbal feminin, dupa 30-29 cu Olanda, Romania incheie pe 5, in urma victoriei cu 23-22 in fata Germaniei. Cristina Neagu ocupa locul al treilea in ierarhia golgeterelor si e inclusa in echipa ideala a competitiei. In urma tragerii la sorti, nationala tarii noastre va avea ca adversara Austria, in iunie 2017, pentru calificarea la Campionatele Mondiale

. Novak Djokovic, ajuns numarul 2 mondial, renunta la antrenorul Boris Becker

. CSA Steaua isi face echipa de fotbal, numindu-l ca director tehnic pe Marius Lacatus. Va evolua, probabil, in Liga a patra

. Echipa de senioare a tarii noastre compusa din atletele Ancuta Bobocel, Roxana Barca, Cristina Neagu si Paula Todoran ia bronzul Europenelor de cros de la Edinburgh

. Poloistii de la CSM Digi Oradea se califica in semifinalele LEN Cup, in urma a doua victorii cu Canottieri Napoli: 11-7 acasa, 8-5 in deplasare. Viitoarea adversara va fi Sport Management Verona, cu care vor juca in ianuarie si februarie anul viitor

. Nationala de polo invinge Slovacia in Liga Mondiala, 12-10 (3-3, 5-2, 3-0, 1-5) la bazinul olimpic de la Izvorani

. Real Madrid castiga Campionatul Mondial al cluburilor, 4-2, dupa prelungiri, cu echipa nipona Kashima Antlers, la Yokohama. Ronaldo reuseste un hat-trick

. Arbitrul Cristi Balaj se retrage dupa 22 de sezoane, dintre care 16 in Liga 1. A condus la centru ultimul meci din cariera, Gaz Metan Medias-Astra Giurgiu, 0-1

. Primele partide din semifinalele Cupei Ligii la fotbal: ASA Tg. Mures-Politehnica Timisoara 2-4, Dinamo-Steaua 4-1

. Antrenorul Dan Alexa se desparte pe cale amiabila de formatia mureseana si semneaza un contract cu Concordia Chiajna.