Gheorghe Multescu, antrenorul Craiovei, a dezvaluit motivul pentru care are in permanenta castile in urechi la meciurile echipei sale.

„Eu ascult muzica, pentru ca stresul e foate mare. Am o muzica, pe mine ma linisteste. Ascult Richard Clayderman, canta la pian, dar uneori am mai dat jos castile. Oricum, le tin doar ca sa nu aud cuvintele neplacute. Insa, de la un timp, nu prea au mai dat randament si tin langa mine si pastilele antistres”, a declarat Gheorghe Multescu, conform Dolce Sport.