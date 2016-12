Fenerbahce Istanbul s-a impus in fieful detinatoarei trofeului, TSKA Moscova, intr-o reeditare a finalei Euroligii!

TSKA Moscova a suferit a doua infrangere in actuala editie a Euroligii masculine de baschet in disputa de pe teren propriu cu Fenerbahce Istanbul, pe care o invinsese in finala precedentei editii. A pierdut si Real Madrid, la Steaua Rosie Belgrad, ca si Olympiacos Pireu, tot in deplasare, dar la Brose Baskets Bamberg, iar numarul echipelor cu noua victorii din 14 meciuri a ajuns la cinci, la trei lungimi de lidera.Fener a castigat in prelungiri, 95-79 (36-41, 75-75, 20-4!) o partida in care a renascut in cele cinci minute. Cu Lllull in teren, dar fara Rodrigues, Real Madrid a suferit o infrangere nescontata, 70-82 (35-43) la Belgrad, cu Steaua Rosie, sustinuta de 6.500 de spectatori. Ca si Olympiacos Pireu, intrecuta de Brose Baskets Bamberg, 68-82 (30-48). Cei mai multi suporteri, 11.104, au fost la Kaunas, unde echipa favorita Zalgiris a fost invinsa de Unics Kazan, 80-88 (46-43). In deplasare s-a impus si Anadolu Efes Istanbul, 86-76 (38-44), intr-un alt derby al Istanbulului.

Cealalta formatie de langa Bosfor, Darussafaka Dogus, si-a trecut in cont al optulea succes, 86-84 (31-48) cu Maccabi Tel Aviv, obtinut in ultimele doua sferturi, 27-13, 28-23. In revenire de forma, FC Barcelona n-a avut emotii cu Emporio Armani Milano, 89-75 (49-35).

Cel mai echilibrat meci al penultimei runde a turului Euroligii a avut loc la Atena, unde Panathinaikos a invins pe Baaskonia Vitoria Gasteiz la un singur punct, 69-68, dupa ce a condus la pauza cu 41-37. Victorie obtinuta cu 1,38 de minute inainte de final.