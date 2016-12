CSM Dunarea Galati castiga Cupa Romaniei la hochei pe gheata dupa…28 de ani!

Finala Cupei Romaniei la hochei pe gheata desfasurata la Patinoarul Olimpic din Brasov a revenit echipei CSM Dunarea Galati, care s-a impus dupa prelungiri in disputa cu Sport Club Miercurea Ciuc. Pe locul al treilea s-a clasat formatia gazda Corona, invingatoare in fata celor de la Progym Gheorgheni.Desi au condus cu 3-0, 4-3 si 5-4 ciucanii au pierdut dupa prelungiri, in urma golului reusit de Rusnak, in minutul 9,43. Hocheistii brasoveni si-au satisfacut suporterii, obtinand o victorie fara dubii, scor 7-2 (2-1, 3-0, 2-1).