Fundasul formatiei CS „U” Craiova va semna cu o echipa din prima liga a Cehiei si anume Sparta Praga. Acesta a vorbit despre locul sau in echipa, care, spune el, poate fi luat de orice coleg.

„Ma bucur ca am ajuns la nivelul la care sa se discute despre mine. Cred ca evolutia echipei m-a propulsat in vederile altor formatii. Sunt jucatori la Craiova care cred ca imi pot lua locul in orice moment si echipa nu sta numai intr-un jucator”, a spus Vatajelu, conform DolceSport.

Conform aceleiasi surse, Gheorghe Multescu, antrenorul Craiovei, a confirmat informatia legata de transferul jucatorului: „Este adevarat va pleca la Sparta Praga”.