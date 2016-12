Narcis Raducan a vorbit dupa meciul din semifinalele Cupei Ligii, in care cainii au umilit-o pe Steaua cu scorul de 4-1. Acesta sustine ca Ioan Andone s-a adaptat situatiei echipei, iar Reghecampf ofera aceleasi explicatii dupa fiecare meci slab.

„Dinamo a facut ceea ce stie cel mai bine, s-a multumit sa se apere si sa contraatace. Andone nu beneficiaza de cel mai bun lot si s-a adaptat situatiei.

Fiecare are partea lui de vina si antrenorul e important. Cu siguranta Reghecampf are anumite lucruri pe care si le reproseaza. Se observa ca nu mai e in largul lui, se simte incoltit. Se vede ca e abatut, ca nu trece printr-o perioada buna.

Cred ca la Steaua ar trebui sa se traga linie si sa se spuna: asa nu mai merge! Pe ei i-a salvat gongul acum, pentru ca ajungeau si mai rau daca ar mai fi continuat meciurile. Eu cred ca resurse sunt la Steaua. Ce s-a intamplat la acest meci e aproape la fel ca si in meciul precedent, auzim aceleasi explicatii”, a declarat Narcis Raducan, conform Dolce Sport.