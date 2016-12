May Mahlangu a vorbit dupa victoria in fata Stelei din semifinalele Cupei Ligii, declarandu-se fericit pentru golul marcat. Acesta s-a accidentat si va merge la fizioterapeut in Africa de Sud, desi i s-a oferit deja un tratament pe care trebuie sa il urmeze.

„Este ceva special cand castigi impotriva Stelei pentru ca se stie de rivalitatea dintre cele doua cluburi. Ma bucur ca am reusit sa inscriu si ca am castigat acest meci pentru suporteri. Aveam nevoie de goluri pentru ca este doar primul meci din semifinale, asa ca sunt fericit ca am reusit sa inscriem de patru ori. Le multumesc celor care au venit azi la stadion si le transmit sarbatori fericite tuturor suporterilor dinamovisti.

Am o problema medicala si am fost nevoit sa ies de pe teren in prima repriza. M-am accidentat, probabil va dura cateva saptamani pentru a ma reface. Mi s-a dat un tratament pe care il voi tine in perioada urmatoare, dar voi merge in Africa de Sud pentru a ma vedea si fizioterapeutul meu. Sper ca atunci cand ma voi intoarce sa fiu apt de joc”, a adeclarat May Mahlangu, conform Agerpres.