Dupa infrangerea de la Iasi, Ioan Andone a reusit sa-si remonteze elevii si sa ingenuncheze Steaua, a doua oara consecutiv, cu 4-1, in semifinalele Cupei Ligii, joi seara, pe Arena Nationala, „cainii” avand statul de echipa gazda.



„Steaua a facut o partida buna, si-au creat ocazii de gol, dar nu au reusit sa inscrie. Le-am studiat jocul, am schimbat si sistemul de joc, a aparut si Mahlangu … Imi pare rau ca s-a accidentat, ca daca nu se accidenta, poate Steaua nu mai putea sa inscrie.

Am avut 6 jucatori noi, fata de ultimul meci, pentru a avea prospetime. Cand joci in 7 zile 3 meciuri, si deplasare si teren greu, nu e simplu si am preferat sa scutesc unii jucatori si sa mai schimb si ati vazut ca si Rotariu si Lazar pe care i-am schimbat, au inscris.

Mahlangu nu a jucat nici la Iasi, nici la Medias si el a inscris. Noi ne-am organizat foarte bine defensiva. Noi am facut o partida foarte buna, jucatorii au inteles ce am pregatit, si-au dorit sa incheie anul cu o victorie, sa le ofere o bucurie suporterilor.

Ati vazut ca am avut o galerie mare si le multumim ca au venit sa ne sustina neconditionat. Imi pare rau ca am luat gol, ne doream sa nu se intample asta, dar ma bucur ca le-am oferit suporterilor o victorie frumoasa. Dedic victoria lor si oamenilor care m-au sustinut neconditionat”, a declarat Ioan Andone, la microfonul Dolce Sport.