Ioan Andone a vorbit dupa victoria incredibila in fata Stelei, din cadrul semifinalelor Cupei Ligii si si-a exprimat regretul incheierii campionatului, spunand ca ar fi invins orice echipa cu care ar mai fi jucat. Antrenorul si-ar mai dori doi jucatori pentru a se intari in anul ce urmeaza.

„Eu am avut incredere in jucatori cand putini aveau incredere in ei si toata lumea ii blama pe ei si pe mine. Postul meu daca va fi pus in pericol, un singur om poate sa spuna asta, domnul Negoita. Acum eu as fi dorit sa mai continue campionatul 3-4 etape, pe oricine ii prindeam ii bateam.

Daca ramanem in formula care mi-as dori eu si cu doi jucatori la anul suntem altii. O sa vedeti alt Dinamo, chiar mai bun decat cel din astazi. Ca sa ne batem la titlu ne-ar mai trebui doua transferuri. Daca nu pleaca nimeni.”

Tehnicianul cainilor a vorbit si despre situatia lui Gnohere, sperand sa nu ajunga la marea rivala. Acesta sustine ca ar cere mai multi bani pe el, dar il acuza ca nu este cu sufletul la acesta echipa.

„Eu daca as fi in locul domnului Negoita as cere 500 de mii pe el, daca nu sa stea la noi. Daca el voia si era cu sufletul aici, avea vreo 15 goluri. Eu asa-l vedeam. Si l-am adus pe Adam Nemec sa ii fie rezerva. Daca lui i-a stat capul in alta parte, e problema lui Gnohere. Pana la urma daca jucatorul nu vrea sa stea, nu-l poti obliga. Lasa-l sa plece. Cand o intra in gura lui Gigi, mama, mama… Cred ca va speriati, „Tade doi” va fi. Acum eu sper sa nu ajunga acolo, ca nu isi face bine”, a declarat Ioan Andone, conform Dolce Sport.