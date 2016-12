Dupa ce Florin Talpan a cerut ca Steaua sa fie retrogradata in Liga a IV-a, iar echipa Armatei sa porneasca direct din Liga I, Marius Mitran, directorul de comunicare al Ligii Profesioniste de fotbal, a declarat ca prima scena a fotbalului romanesc nu ar supravietui fara Steaua lui Becali.

„Este absolut ingrijorator ce se intampla in fotbalul romanesc. Steaua e Steaua si tine pe umeri fotbalul romanesc. Este singurul club care mai reuseste sa plateasca pentru transferuri si din acei bani tine alte 10 cluburi.

Liga I fara Steaua ar fi un cosmar, nici nu vrem sa ne gandim. Trebuie sa spunem ca Steaua care a pierdut aseara este adevarata Steaua. E imposibil ca noua echipa pe care o va infiinta Armata sa fie primita in Liga I, si asta in primul rand pentru ca Liga Profesionista de Fotbal nu are voie sa inregistreze echipe departamentale.”, a spus Marius Mitran, conform sport.ro.