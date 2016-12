Duelul iberic din Euroliga castigat de nou promovata Basconia Vitoria Guteiz impotriva titratei FC Barcelona!

Runda cu numarul 12 n-a produs modificari la varful ierarhiei Euroligii masculine de baschet. TSKA Moscova, Olympiacos Pireu, Real Madrid si nou promovata Basconia Vitoria Gasteiz au continuat seria victoriilor. Fenerbahce Istanbul deziluzioneaza din nou, fiind invinsa in disputa cu o alta echipa din aceeasi localitate, Darussafaka Dogus, aflata in aceeasi situatie cu Basconia.

Lidera TSKA a castigat si pe terenul celor de la Maccabi Tel Aviv, 80-76 (42-46), americanul Hines inscriind ultimele puncte cu 21 de secunde inaintea finalului. Un succes similar a obtinut si Basconia Vitoria Gasteiz, 65-62 (34-30) cu FC Barcelona, francezul Beaubois marcand cosul decisiv cand mai erau 13 secunde. Olympiacos Pireu s-a impus destul de greu, 73-65 (45-34) in partida cu Steaua Rosie Belgrad. Real Madrid, a treia formatie cu noua succese, a obtinut o victorie lejera, 85-72 (47-25) cu Brose Baskets Bamberg.

Fenerbahce n-a reusit sa ajunga la acelasi numar de victorii, cedand pe teren propriu, 64-71 (35-37) cu concitadina Darussafaka. In schimb, Panathinaikos Atena a cucerit victoria a opta, dupa ce a castigat in deplasare, 86-72 (40-29) cu Emporio Armani Milano. In ultimul joc, Anadolu Efes Istanbul a pierdut oarecum surprinzator confruntarea cu Zalgiris Kaunas, 71-84 (30-44).

Etapa urmatoare, inceputa joi seara, continua vineri cu alte patru meciuri.