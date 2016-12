Colegii lui Lionel Messi asteapta ca acesta sa isi prelungeasca contractul cu Barcelona, scadent in 2018, dupa ce Neymar si Luis Suarez au semnat deja.

Atacantul, in varsta de 24 de ani, venit de la Santos, a inscris patru goluri pentru formatia catalana, in acest sezon din Primera Division, dar este multumit de pasele decisive pe care le-a oferit in partidele disputate pana acum.

„Sunt foarte fericit chiar daca nu am marcat prea mult. Ele vor veni in mod natural. Sunt foarte multumit cu pasele decisive, vreau sa-mi ajut echipa cat mai mult.

Sper ca Messi sa ramana cu noi. Ma astept sa semneze extinderea contractului curand”, a declarat Neymar, conform Digi Sport.